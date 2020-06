Empregado do Ocean Club denunciava hábitos dos Mccann a suspeito do rapto de Maddie

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O número de telemóvel de Christian Brueckner existe no processo desde 2007. É um dos aparelhos que foram acionados nas imediações do aldeamento de onde desapareceu Maddie, mas só depois de Brueckner ter contado a um amigo alemão que sabia o que tinha acontecido à menina inglesa é que a PJ conseguiu fazer a ligação do contacto.Um antigo funcionário do Ocean Club, na praia da Luz, em Lagos, tinha-o na sua ...