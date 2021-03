Um empresário de Leiria está a ser investigado pela PSP por suspeita de ter usado os dados pessoais de ex-funcionárias para comprar, com recurso ao crédito, pelo menos, um carro de luxo e uma loja. Ao CM, a mulher do empresário confirma a compra do Mercedes, que tem estado a ser pago e ao serviço das empresas do marido. Sobre a loja, nega qualquer aquisição.