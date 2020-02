Empresário inglês agredido com garrafa em discussão na noite

Um empresário inglês, de 29 anos, ficou ferido ao início da madrugada deste domingo, na marina de Lagos, depois de ter sido agredido com uma garrafa na cabeça por outro homem, que se pôs em fuga.Segundo oapurou, o alerta foi dado às 00h56, depois de os dois homens se terem desentendido e começado a agredir mutuamente, por razões desconhecidas.Segundo oapurou junto do comandante da Capitania do Porto de Lagos, Conceição Duarte, o cidadão inglês terá tentado atingir o outro indivíduo, português, com um ferro, mas sem sucesso. Este reagiu e atingiu então o cidadão britânico com a garrafa.Num primeiro momento, a vítima terá ficado inconsciente, mas "quando a Polícia Marítima chegou ao local já tinha recuperado a consciência", adiantou o mesmo responsável. O cidadão britânico foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Lagos e INEM. Apesar de ser considerado um ferido ligeiro, foi transportado à unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Encontra-se fora de perigo, segundo apurou oQuanto ao agressor, que abandonou o local, já foi identificado pelas autoridades. Trata-se de um homem na casa dos 20 anos, residente na zona de Lagos. Além da Polícia Marítima, também a PSP de Lagos esteve no local.A investigação do caso está entregue à Polícia Marítima, uma vez que a marina está na sua área de jurisdição.