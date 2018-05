Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista parte pernas em queda de arriba após ingerir álcool

Cidadão irlandês de 36 anos caiu de uma altura de quatro metros na praia da Batata, em Lagos.

Por Ana Palma | 08:31

Os quatro amigos - um irlandês, dois ingleses e um português - tinham estado a beber e, ao fim da madrugada de segunda-feira, dirigiram-se à praia da Batata, em Lagos, onde um deles tentou subir uma arriba. Acabou por cair de uma altura de cerca de quatro metros, tendo ficado ferido com gravidade nas duas pernas.



Segundo o CM apurou junto do comandante Luís Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos, o alerta foi dado pelas 07h49. "O turista caiu do cimo da rocha para o areal, havendo suspeitas de que tivesse fraturado os dois membros inferiores", esclareceu o responsável.



O turista irlandês ferido, de 36 anos, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Lagos (BVL) e INEM, com o apoio da Polícia Marítima de Lagos. Foi em seguida transportado para o hospital de Portimão.



Ao mesmo tempo que o turista irlandês tentava subir a arriba e caía desamparado, na praia, outro elemento do grupo, um inglês de 35 anos - aparentemente também alcoolizado -, entrou no mar e tentou nadar até um veleiro que se encontrava fundeado nas proximidades da praia da Batata.



Ainda segundo o comandante Luís Conceição Duarte, o turista foi detetado pela tripulação da embarcação, que o recolheu e depois o levou até terra. "O turista ainda nadou cerca de 500 metros e estava cansado", frisou ainda o comandante da Capitania do Porto de Lagos. No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos BVL, INEM e Polícia Marítima.