Condutor foge após atropelar turista

Um cidadão inglês de 49 anos ficou ferido com gravidade após ter sido atropelado por uma viatura ligeira, no domingo à noite, na avenida dos Descobrimentos, em Albufeira. Após o acidente, o condutor da viatura responsável pelo acidente fugiu, sem prestar qualquer assistência à vítima.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 23h27. Testemunhas que estiveram no local referiram que o atropelamento ocorreu quando o turista atravessava uma passadeira existente no local, perto de um estabelecimento de fast food.A vítima, que sofreu ferimentos considerados graves, foi assistida de imediato, no local, pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e por uma equipa da VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM. Foi depois transportada à unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.A GNR de Albufeira registou o acidente e estava esta segunda-feira a efetuar diligências para identificar e localizar o condutor.Fontes que estiveram no local referiram aoque naquele local já se têm verificado outros acidentes, alguns dos quais também com vítimas que ficaram em estado grave.De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, este ano, nas estradas algarvias, registaram-se, até dia 31 de outubro, um total de 9102 acidentes (contra 9182 no mesmo período do ano passado), de que resultaram 28 mortes (número igual ao do ano transato) e ainda 198 feridos graves (contra 166 em 2018).