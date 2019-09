Empresário Mário Ferreira e ex-maquinista de barcos do Douro sem acordo em tribunal

O Juízo Local Criminal do Porto começou esta segunda-feira, após as partes terem falhado um acordo, o julgamento de um ex-trabalhador dos barcos do Douro acusado de difamar o empresário Mário Ferreira, proprietário da firma de cruzeiros Douro Azul.O empresário deduziu acusação particular, acompanhada pelo Ministério Público, contra o ex-maquinista de barcos do Douro Gonçalo Gomes que, em 18 de junho de 2017, o classificou, em publicação na rede social Facebook, como o "tubarão" que "não gosta de verdades" e que "tresanda a exploração e corrupção [a atividade empresarial] onde mete as mãos".O ex-maquinista já tinha sido condenado a multa por ofensa à empresa de Mário Ferreira, a Douro Azul.Esta segunda-feira, em tribunal, o arguido confessou a autoria dos escritos, mas, face a dúvidas levantadas pela sua defesa, o tribunal decidiu certidão da condenação de Gonçalo Gomes no processo movido pela Douro Azul, para avaliar se, agora, estará em causa matéria já julgada.Gonçalo Gomes - que está acusado pela prática do crime de difamação com publicidade e a quem Mário Ferreira pede uma indemnização de cinco mil euros por danos não patrimoniais - considerou que se limitou a "usar a liberdade de expressão" e que os escritos que produziu se destinavam a "alertar os colegas" que trabalham nos barcos turísticos do Douro "para se organizarem e para a sua tomada de consciência" face a uma "exploração laboral" que considerou ser "geral e transversal" no setor.O arguido disse não ter sido o único a usar um tom de linguagem mais duro, sublinhando que o próprio Mário Ferreira o apelidou de "terrorista social".Tendo igualmente como pano de fundo considerandos acerca da alegada exploração laboral na atividade marítimo-turística no rio Douro, Gonçalo Gomes foi também condenado a multa por ofensa a outra operadora de turismo fluvial, a Tomaz do Douro - Empreendimentos Turísticos, Lda., para a qual trabalhou.A Tomaz do Douro acusou-o de imputar à empresa factos que "assumem caráter calunioso", em 'posts' na rede social Facebook, após terminar "por caducidade" o contrato de trabalho do funcionário, em 04 de dezembro de 2016.Em 9 de setembro de 2017, o ex-maquinista envolveu-se numa ação de protesto, em Vila Nova de Gaia, contra a precariedade dos trabalhadores do setor do turismo fluvial do rio Douro, enquanto porta-voz da denominada Plataforma Laboral e Popular (PLP).Distribuindo panfletos bilingues (português e inglês), com o título "Douro em Luta", junto de turistas e transeuntes, quatro elementos da PLP pretenderam chamar a atenção para a necessidade de "acabar com a precariedade no setor do turismo", "acabar com os salários miseráveis" pagos pelos operadores no Douro e "acabar com os abusos nas jornadas semanais", de "60 horas, sem descansar dois dias por semana".Gonçalo Gomes afirmou então aos jornalistas que existia "escravatura laboral" neste setor.O julgamento prossegue na manhã de 16 de outubro.