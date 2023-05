Impedido pela Justiça de entrar na empresa Arlindo Correia e Filhos, sediada em Celeirós, Braga, que diz pertencer-lhe, Filipe Correia resolveu fazer de uma secretária do 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Famalicão o seu posto de trabalho.



Comunicou a sua intenção ao Ministério Público de Braga, ao juiz-presidente da Comarca, ao Conselho Superior da Magistratura, ao administrador de insolvência, à PSP e à GNR e, no passado dia 9, colocou os seus papéis e sentou-se numa das secretárias daquele juízo.









