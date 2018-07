Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário suspeito de burla de milhares de euros detido em Gaia

Burla com transportes internacionais rendeu 200 mil euros.

Por Lusa | 15:32

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um empresário de 62 anos, residente em Vila Nova de Gaia, suspeito de burlas com transportes internacionais, que lhe terão rendido mais de 200 mil euros.



Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, "enquanto intermediário de clientes que o contratavam para proceder a transportes internacionais de mercadorias, recorrendo a artifícios fraudulentos, retinha para seu proveito os pagamentos que deveriam ser entregues a empresas do setor que efetivamente faziam o transporte".



Com estas práticas, acrescenta a PJ, terá logrado apropriar-se de somas em dinheiro calculadas em "dezenas de milhares de euros", sendo que até agora foi apurado um montante superior a 200 mil euros.



Indiciado por burla qualificada, o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação.