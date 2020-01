Encapuzados armados assaltam carrinha de valores em Valongo

Dois ladrões encapuzados e armados assaltaram uma carrinha de valores que se preparava para abastecer e recolher dinheiro de uma superfície comercial, em Valongo.Os assaltantes, munidos cada um com uma caçadeira de canos cerrados, abordaram o vigilante que saiu da viatura.Um dos agressores apontou-lhe a arma ao corpo e retirou-lhe as duas das malas que a vítima tinha em sua posse. O segundo assaltante dirigiu-se ao outro vigilante, tentando aceder ao interior da carrinha. Ao aperceber-se da tentativa de assalto, o funcionário trancou-se dentro do veículo.Um dos ladrões efetuou um disparo, mas acabaram por fugir num carro estrategicamente parado no estacionamento do hipermercado.O alerta foi dado pelas 10h00.A carrinha de valores foi levada para o posto da GNR da freguesia de Campo, uma vez que foi atingida com um disparo.A Polícia Judiciária do Porto vai proceder às perícias necessárias.