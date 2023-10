Uma bebé de um mês levada indevidamente pela mãe do Hospital de Faro foi encontrada pela PJ esta terça-feira. A mãe foi detida pelo crime de rapto e aguarda para ser apreesentada a um juiz de instrução criminal.A menina estava ao abrigo da proteção de menores. A mãe aproveitou uma visita para se pôr em fuga com a bebé, na sexta-feira.Ao que oapurou, a menina está bem de saúde e encontra-se a receber cuidados médicos na pediatria do Hospital de Faro.