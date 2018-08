Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrada morta com as mãos atadas em carro carbonizado

Vítima estava manietada, o que leva a acreditar que foi homicídio. PJ de Loulé investiga.

Por João Mira Godinho e Rui Pando Gomes | 01:30

O cadáver de uma mulher foi, esta segunda-feira ao início da noite, encontrado queimado dentro de uma viatura carbonizada, em Loulé. A vítima estava com as mãos amarradas, o que leva as autoridades a acreditarem que se tratou de um homicídio.



O carro, com o corpo no interior, foi descoberto num terreno isolado, entre Loulé e Quarteira, pouco antes das 20h00, apurou o CM. Inicialmente, a GNR foi chamada ao local mas depois, quando os militares encontraram indícios de que se estava perante um homicídio - em particular, o facto de a vítima estar manietada no interior do veículo carbonizado -, a investigação do caso passou para os homens da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.



Ainda ontem à noite, inspetores da PJ de Faro realizaram perícias no local onde foi encontrada a viatura e o cadáver, procurando agora chegar ao autor do macabro crime.



Ao que o CM apurou, a vítima será uma mulher com um passado relacionado com o consumo de drogas e que estava dada como desaparecida há dois dias. As autoridades, no entanto, não revelaram, ontem, mais dados sobre a sua identidade.