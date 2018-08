Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada morta em carro carbonizado

Vítima terá um passado relacionado com o consumo de drogas e estava dada como desaparecida.

23:37

Uma mulher foi esta segunda-feira, ao início da noite, encontrada morta num carro carbonizado, em Loulé.



A vítima estava com as mãos amarradas, o que leva as autoridades a terem poucas dúvidas de que se tratou de um homicídio.



A mulher terá um passado relacionado com o consumo de drogas e estava dada como desaparecida há dois dias.



A GNR esteve no local, mas devido às suspeitas de homicídio a investigação do caso passou para a PJ.