Encontrada peça de roupa durante buscas por Noah em Proença-a-Velha

Um popular encontrou uma peça de roupa numa zona de mato, perto do local onde a cadela que acompanharia Noah foi encontrada, durante as buscas pelo menino de dois anos que desapareceu às primeiras horas desta quarta-feira.Ao que oapurou, as autoridades procurar apurar se esta peça de roupa pertencerá ao pequeno Noah. A confirmar-se que será de Noah, todo o dispositivo policial deverá reavaliar as operações de buscas.O local onde estão a ser realizadas as buscas apresenta caminhos sinuosos, de elevada vegetação e pouca ou nenhuma luz, visto que não é dotado de iluminação pública em algumas zonas.