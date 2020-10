Encontrado com vida idoso desaparecido desde a noite de quarta-feira em Chaves

O idoso que estava desaparecido desde o início da noite de quarta-feira de um lar em Chaves foi encontrado esta quinta-feira ao final da tarde e encontra-se bem de saúde, adiantou à Lusa a diretora técnica da instituição.

Segundo a diretora técnica do lar na freguesia de São Pedro de Agostém, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, Isabel Carneiro, o idoso, de 85 anos, foi encontrado por volta das 19h00 a cerca de 1,5 quilómetros da instituição.

"Por precaução, foi transportado para o Hospital de Chaves para ser examinado e hidratado, porque esteve quase 24 horas fora da instituição, mas a sua condição geral é boa dentro das circunstâncias", assegurou.

Isabel Carneiro realçou ainda a mobilização das forças de segurança e populares nas buscas para encontrar o idoso.

"Desde os colaboradores do lar, junta de freguesia, populares da aldeia do senhor, GNR do Destacamento de Chaves e de fora, que lideraram as buscas com 'drones' e cães, e os bombeiros do concelho, todos se mobilizaram para ajudar", referiu.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real tinha adiantado à Lusa, na madrugada de quinta-feira, que o idoso tinha desaparecido por volta das 20h30 de quarta-feira.