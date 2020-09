Um homem foi encontrado morto no interior de uma casa, nesta segunda-feira à noite, no Carvalhal, em Grândola. O homem estava amarrado quando o corpo foi encontrado.O alerta à GNR foi dado pelas 20h30. Quando os militares chegaram ao local depararam-se com o cenário de crime e acionaram de imediato a Polícia Judiciária.Até às 23h30 os investigadores encontravam-se no local a fazer perícias.Ao que oapurou trata-se de um condomínio de luxo.