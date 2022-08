Encontrado corpo de homem desaparecido em Ourique

O idoso que estava desaparecido na aldeia de Santa Luzia, no concelho de Ourique (Beja), alvo de buscas pelas autoridades, foi esta terça-feira encontrado morto, revelou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

Segundo a mesma fonte, o cadáver do homem, que tinha 82 anos, foi encontrado "no fundo de um penhasco, do qual terá caído", na zona daquela aldeia alentejana.

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado hoje por vizinhos à GNR, por volta das 10h30, por não verem "há três dias" o idoso, que vivia sozinho e tinha mobilidade reduzida, disse a fonte da Guarda.

Após o alerta, a força de segurança montou uma operação de buscas, com o apoio dos bombeiros, acabando a vítima por ser encontrada antes da hora de almoço.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse que o corpo do homem ainda se encontra no local.

O CDOS mobilizou para as buscas sete operacionais, apoiados por dois veículos, enquanto a GNR tinha 15 militares no terreno.