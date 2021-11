Encontrado corpo de homem na marina de Lagos, no Algarve

O corpo de um homem foi este domingo encontrado a flutuar na marina de Lagos, no Algarve, em circunstâncias ainda por esclarecer, mas não há indícios de crime, disse à agência Lusa o capitão do porto de Lagos, Pedro Palma.

A deteção do corpo foi anunciada hoje pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), dando conta de que o cadáver foi recuperado "no interior da marina de Lagos", após um alerta recebido às 09h45.

Foram deslocados para o local elementos do Comando da Polícia Marítima de Lagos, que "recuperaram e transportaram o corpo para fora da água", onde "aguardavam os Bombeiros Voluntários de Lagos" para fazer o "transporte do copo para o Gabinete de Medicina Legal do Centro Hospitalar Universitário do Algarve", acrescentou a autoridade num comunicado.

O capitão do porto de Lagos adiantou à Lusa que o homem encontrado na água "residia numa embarcação na marina, tinha 70 a 75 anos e, para já, a questão de crime está fora de hipótese".

"De qualquer forma, foi contactado o Ministério Público e agora a autópsia é que irá determinar o que se passou", acrescentou, reconhecendo, no entanto, que "tudo aponta para uma morte súbita", até porque o corpo "não estava há muito tempo na água".

"Mas só com a autópsia é que poderá dizer", reiterou o capitão do porto.