Encontrado corpo de mulher no Rio Douro entre Porto e Gaia

na zona da ponte D. Maria, entre o Porto e Vila Nova de Gaia.



Um corpo de uma mulher foi esta terça-feira à noite retirado do rio Douro,Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi "recebido cerca 21h10, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido de imediato ativada para o local uma embarcação da Polícia Marítima e o INEM".O corpo da vítima foi removido pelos elementos da Polícia Marítima para o cais de Banhos e transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde deverá ser autopsiado, pelos Bombeiros Voluntários PortuensesA Polícia Judiciária foi mobilizada para o local.