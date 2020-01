Encontrados 1800 quilos de haxixe em praia algarvia

A Polícia Marítima apreendeu esta quinta-feira 1800 quilos de haxixe, distribuídos por 60 fardos, que se encontravam espalhados pela praia da Fuseta Mar, em Olhão. A embarcação que os transportou estava encalhada no areal.O alerta foi dado às 10h30 por populares, que avistaram os fardos de droga. De imediato, a Polícia Marítima deslocou-se ao local, numa operação conjunta com outras autoridades."A Polícia Judiciária foi alertada e irá ficar agora com a investigação. Na recolha dos fardos tivemos a colaboração da Unidade de Controlo Costeiro da GNR", referiu ao, André Cardoso Morais, comandante da Capitania de Olhão.A droga foi transportada para o comando local da Polícia Marítima, em Olhão, ficando o caso entregue à PJ, que apreendeu também a embarcação, com sete metros de comprimento, que transportou os fardos. O barco está registado em Olhão.