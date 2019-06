PJ apanha traficante que abandonou droga

As movimentações suspeitas no mar e na ria Formosa e a presença de um homem estranho na ilha do Farol, em Faro, levaram a Polícia Judiciária (PJ) ao principal suspeito de ter abandonado as cerca de duas toneladas de haxixe dentro de uma lancha, na madrugada de quinta-feira.O traficante, estrangeiro, foi detido horas depois por investigadores da Diretoria do Sul da PJ.A investigação por tráfico de estupefacientes por via marítima, ao que oapurou, já estava em curso e a PJ aguardava pela chegada da droga à costa algarvia.E tudo indica que o local onde iria ocorrer a descarga não seria exatamente na praia da ilha do Farol.O tripulante da embarcação terá errado no local do descarregamento e foi obrigado a abandonar a droga. Deixou para trás, no meio do areal da praia, um casaco molhado.O barco semirrígido, com 58 fardos de haxixe, foi inicialmente apreendido pela Polícia Marítima de Olhão, após ter sido alertada por um popular.O caso foi entregue à PJ e os investigadores fizeram várias diligências na ilha para localizar o suspeito. O cidadão estrangeiro, segundo revelou ontem a PJ, estava em situação irregular em Portugal e foi detido fora de flagrante delito."O desenvolvimento da investigação, num contexto de cooperação e conjugação de esforços entre a Polícia Judiciária e a Polícia Marítima, permitiu reunir indícios fortes da ligação do suspeito ao transporte do produto estupefaciente apreendido na referida lancha", adiantou a PJ.