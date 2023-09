Encontrados os corpos dos portugueses desaparecidos após incêndio em França

Já foram encontrados os corpos dos portugueses que estavam desaparecidos após um incêndio em França. Edmilson Rocha e a namorada Edla Martins morreram num fogo que deflagrou na cidade de Grasse, na Riviera francesa, no dia 13 de agosto.



Os portugueses, nascidos em Cabo-Verde, estavam desaparecidos. Foram entretanto identificados e os corpos trasladados para portugal. As cerimónias fúnebres realizam-se este sábado, na Igreja de Santa Clara, e no alto de São João, em Lisboa. As chamas mataram três pessoas e deixaram outras três feridas com gravidade.





Edmilson e Edla viviam em França há pouco mais de um ano e tinham recentemente mudado para a zona residencial onde se deu o incêndio. Antes disso, Edmilson morava com a mãe em Marvila.

A família contou aoque tinha esperança que Edmilson estivesse entre as vítimas hospitalizadas, mas os resultados de ADN provaram que os corpos encontrados pertenciam ao casal. Os familiares estão revoltados e dizem que o incêndio tem mão criminosa.O suspeito, um homem francês de 47 anos, já foi detido. Encontra-se em prisão preventiva.