Enfermeira que ia entrar de serviço atropelada à entrada do hospital Garcia de Orta em Almada

Uma enfermeira de 39 anos foi atropelada esta quarta-feira de manhã na passadeira que dá acesso à entrada principal do hospital Garcia de Orta, onde iria entrar de serviço. A vítima foi colhida com violência e ficou em estado crítico.O socorro foi rápido, efetuado por meios do INEM colocados no hospital. A vítima foi transportada para as urgências e submetida a uma intervenção cirúrgica, mas continuava ontem em coma e com prognóstico reservado devido à gravidade dos ferimentos sofridos.Segundo fonte oficial da PSP, a condutora do automóvel, de 53 anos, disse ter ficado encadeada pelo sol e não ter visto a mulher a atravessar a estrada, uma explicação considerada plausível pelas autoridades considerando a hora, 08h30, mas que terá agora de ser averiguada.A condutora manteve-se no local e não acusou qualquer taxa de álcool. Apresentava um estado de choque.