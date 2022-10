U ma jovem foi atropelada esta sexta-feira de manhã, quando atravessava, numa passadeira, a Avenida da Liberdade, em Braga. A vítima, que esta sexta-feira completava 18 anos e que transportava um bolo para festejar na escola com os amigos, sofreu ferimentos graves. As marcas que ficaram no carro mostram a violência do embate.









