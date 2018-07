Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Entram em banco por janela do WC

Assaltantes conseguiram aceder a dependência mas nada roubaram.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:48

O banco, em Cacia, Aveiro, já tinha sido alvo, em 2011, de uma tentativa de assalto pelo mesmo método. Os ladrões entraram pela janela das casas de banho - aquela zona não terá alarme - para depois seguirem para o interior da dependência. Não conseguiram aceder ao cofre ou a qualquer gaveta com valor. Acabaram por apenas remexer em papéis e escaparam sem nada.



O alarme do banco BPI, na Estrada Nacional 109, acabaria por disparar pelas 00h30 desta segunda-feira. A GNR de Cacia enviou, de imediato, uma patrulha, porém, quando chegou ao local, já os ladrões tinham fugido. "Saí da minha empresa à meia-noite e vim ao banco verificar o saldo na caixa Multibanco. De facto, estranhei a presença de um automóvel, de cor escura, com dois homens que tinham chapéus enterrados até aos olhos", descreveu, ao CM, uma testemunha, que preferiu não se identificar, dando conta de que aquela é uma zona sem grande iluminação.



Ao que tudo indica, os ladrões saltaram o muro de uma empresa vizinha para conseguirem chegar à janela que dá acesso aos WC.



Levaram paletes de madeira para subir e ferramentas que serviram para partir as colunas e vigas em cimento que tapavam essa mesma janela. Após alguns minutos no interior do banco, acabariam por fugir, aparentemente sem conseguirem atingir o objetivo.



Uma equipa de investigação da GNR de Aveiro foi chamada e recolheu provas forenses que podem ajudar na identificação dos assaltantes.