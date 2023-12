O Governo alemão vai suportar o investimento de 20 milhões de euros necessário à reparação e manutenção dos três carros de combate Leopard, que Portugal se comprometeu em ceder à Ucrânia no esforço de guerra necessário para repelir a invasão da Rússia, que dura desde fevereiro de 2022.



A resolução do Conselho de Ministros, que define as condições da cedência, explica que o investimento será feito entre 2024 e 2026.









