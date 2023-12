Existem desde 2014 no Comando da PSP de Lisboa, contando esta quarta-feira com um efetivo de 40 elementos. As Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) são conhecidas pela intimidação dos patrulhamentos em moto que efetuam. Têm formação no combate ao crime com uso de armas de fogo e, até ao momento, já percorreram 205 mil quilómetros em ações de reposição da ordem.









