Um homem despistou-se de mota e numa zona de difícil acesso, num trilho em Jancido, no concelho de Gondomar, esta quarta-feira.



O homem, de 42 anos, foi resgatado pelos bombeiros e levado ao hospital com ferimentos ligeiros.



No local estiveram equipas de resgate, apoiadas pelas corporações de bombeiros Valbom e São Pedro da Cova.



A GNR também foi acionada.