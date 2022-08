Ermida de S. Pedro das Cabeças, onde aconteceu a batalha de Ourique, foi furtada

A Ermida de S. Pedro das Cabeças, onde em 1139 se terá dado a batalha de Ourique, foi alvo de furto."A maior perda material é sem dúvida o sino, datado entre os séculos XVII-XVIII, de que sobraram apenas o cabeçalho e as ferragens", explica a Paróquia de Castro Verde, em comunicado. A ação criminosa terá decorrido nas duas últimas semanas."A situação foi alertada por um civil à GNR que entrou em contacto com o pároco. Este foi imediatamente ao lugar comprovar a triste situação.Feita a recolha de informações e verificação do lugar, o caso está com autoridades competentes", acrescenta a paróquia, que deixa um apelo para que, "em sítios ermos (como este) onde há ermidas/igrejas, quando se note algo de anormal, movimentação de pessoas", se avise as autoridades.