Escapa à cadeia por acidente mortal com roda de camião que se soltou em Matosinhos

A falta de manutenção de um camião - que tinha quase 25 anos e mais de um milhão de quilómetros -foi fatal para Fernanda Ventura Martins. A mulher vinha de um velório e foi atingida por uma roda do pesado que se soltou. Com a violência do embate caiu ao chão e morreu. O acidente ocorreu a 27 de janeiro de 2015, em Perafita, Matosinhos. Mais de seis anos depois, o administrador da empresa de granitos, que detinha o camião, foi condenado a um ano e dois meses de pena suspensa pelo crime de homicídio por negligência.“O próprio arguido nas suas declarações assumiu que a viatura em causa nos autos carecia de manutenção preventiva, sendo reparada apenas quando surgiam avarias [...]. Ao omitir este dever de cuidado que sobre si impendia, adotou conduta leviana causadora do resultado morte da infeliz Fernanda Ventura Martins”, diz a sentença.