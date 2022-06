Ao mesmo tempo que, em 2020, na garagem de um prédio de luxo na Avenida da Liberdade, a PJ lhe apreendia 12 milhões de euros em notas, no Brasil a Polícia Federal apanhava à rede do major Carvalho 40 jatos privados com os quais faziam o tráfico da cocaína no interior da América do Sul e daí para a Europa, muitas vezes pelo aeródromo de Tires.









