Escuteira atropelada em Aveiro morre no hospital

Madalena Seixo integrava agrupamento de Seixo e estava num acampamento nas Dunas de São Jacinto.

Por Miguel Curado, Nelson Rodrigues e João Tavares | 02:01

A pequena escuteira, de apenas 10 anos, que foi atropelada por um carro em despiste e projetada para o interior da ria de Aveiro, em São Jacinto, morreu ontem de madrugada na unidade de pediatria do hospital de Coimbra.

Madalena Seixo fazia parte do Agrupamento de Escuteiros 774, com sede na paróquia de São Miguel de Queijas, concelho de Oeiras.



A menor estava com amigos escuteiros num passeio na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, onde são frequentes este tipo de visitas. Madalena ainda foi retirada das águas da ria de Aveiro por bombeiros de uma corporação local. Imobilizada, foi de imediato colocada no helicóptero do INEM estacionado em Santa Comba Dão, e levada para o hospital de Coimbra. A menina, porém, acabou por morrer, pouco mais de 24 horas depois do atropelamento.



A GNR, que tomou conta da ocorrência no local do acidente, identificou o condutor responsável pelo atropelamento. A investigação prossegue, sob a tutela do Ministério Público.



Madalena Seixo residia em Queijas e além de pertencer ao movimento escutista, praticava basquetebol na Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense. A coletividade lamentou esta quinta-feira, no Facebook, a morte da menor. O Agrupamento de Escuteiros 774 usou a mesma rede social para expressar a "enorme consternação" pelo falecimento. Os responsáveis do agrupamento 774 estiveram ontem no hospital de Coimbra, a acompanhar a família de Madalena Seixo, regressando a Oeiras, à noite.



