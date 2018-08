Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueamento no Porto faz dois feridos

Desacatos aconteceram à porta da discoteca Eskada entre três jovens.

11:37

Três jovens envolveram-se esta manhã em desacatos à porta da discoteca Eskada, na rua da Alegria, no Porto. Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram esfaqueados e foram encaminhados para o hospital. Um deles já terá tido alta.



De acordo com a PSP do Porto, o agressor foi intercetado por volta das 7h30, já na rua Sá da Bandeira, por populares e entregue às autoridades.



"Estamos a averiguar e o agressor está neste momento sob a nossa alçada", disse fonte da PSP.



Uma navalha foi apreendida pelas autoridades no local.



As vítimas eram residentes em Gaia.