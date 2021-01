Um homem, de 27 anos, estava, esta quarta-feira à tarde, internado sob detenção no Hospital de São José, em Lisboa, com as duas pernas partidas, por ter esfaqueado a ex-namorada e o sogro com um x-ato na Agualva, em Sintra, antes de se regar com gasolina e arremessar o carro contra as bombas de gasolina da A16. Teria a intenção de explodir a viatura, mas não conseguiu.