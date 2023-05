Dois assistentes operacionais do Hospital Infante D. Pedro, Aveiro, oito funerárias e sete agentes funerários foram condenados por manterem um esquema de subornos para funerais. Os dois funcionários do hospital – um da casa mortuária e outro do Gabinete Médico-Legal – aceitavam, até finais de 2015, gratificações entre 5 e 100 euros, refeições e outras vantagens para beneficiar agências ou agentes funerários. Um dos arguidos chegou até a receber um cadáver de uma pessoa que não falecera naquele hospital.









Um dos assistentes operacionais foi condenado a dois anos e três meses de pena suspensa e a pagar 4800 euros e o outro a 4500 euros. Uma agente fica com pena suspensa de um ano e três meses e a sua agência paga 44 mil euros. Os outros agentes pagam entre 1080 e 1620 euros e as agências entre 18 mil e 27 mil euros.