A diretora da Urgência Pediátrica do Hospital de Faro revelou este domingo que a jovem de 17 anos, que esteve mais de 20 horas à deriva no mar, no Algarve, está "muito cansada"."Está exausta, está um bocadinho confusa, começou agora a recordar [o que aconteceu]. Vamos deixá-la tranquilamente descansar, recuperar", referiu.O hospital revelou ainda que Érica está acompanhada pela família.Em atualização