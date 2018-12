Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estacionamento gratuito nas ruas de Faro até 2019

Contrato com as duas empresas que exploravam parquímetros na cidade chegou ao fim.

Por João Mira Godinho | 13:34

Pelo menos até janeiro, o estacionamento na via pública na cidade de Faro é gratuito. Isto depois de os contratos com as duas empresas que exploravam os parquímetros ter chegado ao fim, sem ser renovado.



A partir da janeiro, a câmara deverá assumir a cobrança do estacionamento, com a ideia de, no futuro, entregar a exploração à empresa municipal Ambifaro.



Há cerca de duas semanas que nos parquímetros foram colocados autocolantes a dizer "equipamento temporariamente fora de serviço". Isto sem qualquer pré-aviso. Foi nessa altura que o contrato de exploração do estacionamento pago terminou, com a autarquia a optar por não o renovar.



"Em janeiro, provisoriamente, a câmara vai fazer a gestão do sistema de estacionamento pago", explicou ao CM fonte da autarquia. "Depois deverá ser levada à Assembleia Municipal a proposta para que passe a ser feita pela Ambifaro", referiu.



A mesma fonte explicou que com esta alteração "deixa de haver um intermediário e a receita reverte toda para a autarquia", mas será necessário algum investimento para que se concretize a mudança - em particular a contratação de pessoal para fazer a fiscalização.



A municipalização da gestão do estacionamento pago nas ruas de Faro tinha sido uma promessa do presidente da câmara, Rogério Bacalhau, quando se recandidatou à autarquia, no ano passado.



Na altura, o cabeça de lista pela coligação PSD/CDS/MPT/PPM disse pensar que haveria "condições para ter preços diferentes, até em zonas diferentes da cidade", acrescentando que "a questão do preço tem que ser pensada de forma a que não onere muito as famílias, mas também que as desincentive a ter o carro parado durante o dia todo".