A “gritante e revoltante” falta de meios humanos da Polícia Judiciária, que chegou a ter apenas 968 investigadores, com média de idades de 54 anos, está “a ser resolvida” e com isso vem a responsabilidade de “sermos mais eficazes e eficientes”, disse esta quarta-feira o diretor nacional da PJ.Luís Neves falava na tomada de posse dos novos diretores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (Pedro Fonseca) e da diretoria de Lisboa (João Oliveira), destacando que “a contratação pública [Estado] continua um grande busílis da corrupção”.

“Se alguém - que nos viu quase de joelhos - pensou que a PJ estava à mercê de uma superestrutura, esqueçam!”, afirmou. Luís Neves descreveu “momentos difíceis”, com “11 anos sem recrutar peritos [com “ruína” para investigações]”, “seis anos sem comprar viaturas” e “18 anos com o orçamento a crescer [cerca de 30% desde 2005] abaixo da inflação”.A PJ, que tem atualmente cerca de 1250 investigadores, prevê chegar aos 1800 “num par de anos”, com o diretor nacional a destacar a entrada de 200 este ano e a abertura de um novo concurso para mais 70.