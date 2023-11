Estado gastou 58 mil euros em quatro cadeiras para as gémeas brasileiras tratadas no Santa Maria

O Estado afinal gastou 58 mil euros em 4 cadeiras de rodas para as gémeas brasileiras tratadas no Santa Maria. Duas foram entregues pelo Centro de Alcoitão e há duas por levantar no hospital, diz a TVI.Recorde-se que o Ministério Público está a investigar o alegado favorecimento de duas gémeas luso-brasileiras no acesso ao medicamento Zolgensma, para a cura de Atrofia Muscular Espinhal, e a Procuradoria-Geral da República confirmou a instauração de um inquérito.O tratamento em questão custou quatro milhões de euros. As gémeas vivem no Brasil e receberam cuidados de saúde no Hospital Santa Maria.