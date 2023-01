O Estado português foi condenado a pagar uma indemnização de 27 500 euros a um arguido, da zona da Guarda, que esteve nove meses privado da liberdade, sujeito à medida de coação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, e foi absolvido durante o julgamento.



O arguido, dono de uma exploração de gado, esteve preso em casa entre 18 de março e 19 de dezembro de 2019, no âmbito de um processo em que era acusado de tráfico de pessoas e escravidão, relacionado com dois trabalhadores.









