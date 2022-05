Fábio Roque, o jovem de 29 anos que foi sequestrado no próprio carro na quarta-feira durante 400 quilómetros, em Oliveira de Azeméis, Aveiro, revelou à CMTV os momentos de horror pelos quais passou.



Segundo o jovem, foi um ex-colega de trabalho que o levou ao encontro do grupo. "Mandou-me ir a casa de um rapaz que não conhecia e, nessa casa, estavam também as duas raparigas".









Ver comentários