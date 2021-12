Zivkovic, antigo avançado do Benfica, prestou esta quinta-feira depoimento no julgamento de 31 membros da claque No Name Boys que respondem por cerca de 200 crimes, no Tribunal de Sintra. O jogador sérvio recordou os ferimentos sofridos nos olhos na sequência de o autocarro do clube ter sido apedrejado na A2, após um jogo com o Tondela.