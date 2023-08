Três bombeiros feridos no combate às chamas e N120 condicionada devido a fogo em Odemira

Três bombeiros ficaram feridos e no combate às chamas em Odemira outros seis foram assistidos no local. O incêndio começou em São Teotónio, Odemira, este sábado. No combate ao incêndio estão empenhados 633 operacionais, apoiados por 206 veículos e 13 meios aéreos.



A circulação na Estrada Nacional (EN) 120 está esta segunda-feira com constrangimentos entre São Miguel e São Teotónio, em Odemira, devido ao incêndio rural que lavra desde sábado no concelho, informou o município. A indicação foi dada pelo distrito de Beja, esta segunda-feira de manhã, na página do Facebook.

Noutra publicação, o Serviço Municipal de Proteção Civil referiu que "durante o dia poderão ocorrer constrangimentos no abastecimento de água à população na vila de São Teotónio".