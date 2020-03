Estudante italiano em Coimbra apela aos portugueses: 'Não vão a festas e evitem multidões'

Um italiano a estudar em Portugal utilizou o Facebook para apelar aos seus colegas a adoção de medidas de prevenção para evitar uma maior difusão do coronavírus e não cair nos mesmos erros de Itália, o país com mais casos do vírus no Mundo, e o mais afetado na Europa.Através de um grupo privado do Facebook da Comissão de Curso do Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Coimbra, o estudante diz sentir-se na obrigação de deixar uma mensagem aos colegas, após o encerramento da faculdade."Não quero espalhar o pânico, até porque acho que a Universidade fechou a tempo de prevenir um contágio, mas depois disto o que temos de fazer é permanecer em casa o mais que conseguirmos, reduzir as festas e evitar concentrações de pessoas nas ruas e nos bares", pode ler-se no comentário feito, amplamente partilhado nas redes sociais por vários utilizadores através de uma captura de ecrã.O estudante adverte que a adoção de tais medidas são importantes, no sentido de evitar que o cenário italiano se repita. "Um dos maiores erros feitos em Itália foi o facto de depois de terem encerrado as universidades e todos terem ido usufruir do tempo livre na rua", escreveu.A Direção-Geral de Saúde confirmou esta quarta-feira 59 casos de coronavírus em Portugal. 57 doentes encontram-se internados. No total existem 471 casos suspeitos e 83 aguardam os resultados laboratoriais. Num comunicado divulgado, a DGS informa quer existem 36 na região Norte, 3 na região Centro, 17 em Lisboa e 3 no Algarve.