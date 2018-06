Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes com viagem cancelada na véspera no Algarve

Diretor Regional de Educação informou agrupamentos da decisão, às 21h30, sem a justificar.

Por Rafael Duarte | 08:46

Os alunos das várias escolas do Algarve já tinham as malas feitas para viajar esta quinta-feira para Braga, para participar nos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar de Iniciados, mas na véspera, pelas 21h30, Francisco Marques, diretor regional da Educação do Algarve, avisou os vários agrupamentos que a viagem tinha sido cancelada.



"Não me justificaram este cancelamento" contou ao CM, Francisco Soares, diretor do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, de Faro, que recebeu a notícia com surpresa, tal como pais e alunos.



"Tivemos de inventar e sossegar os nossos filhos para ver se dormiam descansados, porque eles não entendem o que fizeram para merecer tal castigo", desabafou uma mãe na página do Facebook ‘Desporto Escolar no Algarve’. "Uma situação lamentável", classificou outra.



Face à contestação, a meio da manhã desta quinta-feira, e numa altura em que diversas autarquias já tentavam arranjar autocarros para levar as crianças a Braga, a Direção Regional de Educação (DRE) informou que "estava tudo resolvido", sem explicar o que tinha motivado o cancelamento. E os cinco autocarros acabaram por sair do Algarve durante a tarde.



No entanto, alguns dos mais de 200 estudantes da região que deviam participar na prova já não fizeram a viagem. "Fico triste porque não estamos todos" lamentou ao CM Ana Antunes, professora da Escola Secundária Tomás Cabreira, de Faro, que acompanhou os jovens atletas até ao norte do País.



O CM contactou a DRE que não deu qualquer justificação para o anúncio do cancelamento. E o Ministério da Educação disse desconhecer a situação.



Os deputados do PS eleitos pelo Algarve solicitaram ao ministro o esclarecimento do caso.