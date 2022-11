Os dois homens, de 18 e 20 anos, que atacaram quatro mulheres no Parque Verde do Mondego, em Coimbra, violando duas delas, pediram esta segunda-feira desculpa às vítimas durante o julgamento. No início da audiência, que decorreu à porta fechada, os arguidos ficaram em silêncio, mas no final, segundo o CM apurou, acabaram por admitir a maior parte dos factos.









Ver comentários