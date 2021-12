No Dia Mundial de Luta Contra a Corrupção, o Departamento do Tesouro norte-americano, através da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) congelou todos os bens dos generais angolanos Kopelipa e Dino em território americano, proibiu todos os negócios e colocou na lista negra os generais, mulheres e filhos, bem como a filha do ex-presidente de Angola, Isabel dos Santos.