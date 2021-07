EUA consideram que Portugal não fez esforços sérios de combate ao tráfico humano em 2020

Os Estados Unidos consideram que os esforços de Portugal no combate ao tráfico humano "não foram sérios e sustentados" em 2020, pelo que atribuíram uma pior classificação, segundo um relatório apresentado esta quinta-feira em Washington.

O relatório sobre Tráfico Humano de 2021, apresentado pelo Departamento de Estado norte-americano e consultado pela agência Lusa, indica que "o Governo de Portugal não cumpre integralmente os padrões mínimos para a eliminação do tráfico humano, mas está a empenhar esforços significativos para o fazer".

No entanto, continua o documento, "esses esforços não foram sérios e sustentados em comparação com os esforços durante o período do relatório anterior [sobre o ano de 2019, apresentado em 2020], mesmo considerando o impacto da pandemia de covid-19".