Ex-agente da PSP de Almada condenado a 16 anos de prisão por integrar rede de assaltos já cumpre pena

Elói Fachada, o ex-agente da PSP de Almada condenado a 16 anos de prisão pelo Tribunal de Cascais por integrar uma rede de assaltos a casas, já cumpre pena na cadeia de Évora. Recorde-se que Paulo Pereira Cristóvão, ex-inspetor da Polícia Judiciária e antigo vice-presidente do Sporting, tem sete anos e meio de cadeia para cumprir no mesmo processo. Osabe que Pereira Cristóvão tem ainda pendente um recurso no Constitucional. Prestes a entrar na cadeia está ainda Nuno Vieira Mendes. Conhecido como ‘Mustafá’, o chefe da claque do Sporting Juventude Leonina foi condenado a seis anos e quatro meses.