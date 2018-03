Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-aluno preso por email ameaçador

Tentou matar professora e foi punido com 7 anos e 7 meses.

Por Paula Gonçalves | 08:36

Um email com ameaças veladas enviado a uma funcionária da Universidade de Coimbra levou esta quinta-feira o tribunal a aplicar a prisão preventiva imediata ao ex-aluno de doutoramento que, em 2014, atacou uma professora com uma machada.



Esta decisão foi tomada após a condenação do arguido a sete anos e sete meses de internamento em estabelecimento médico psiquiátrico por ter tentado matar a docente Filomena Figueiredo.



Na mensagem enviada no dia anterior à funcionária, Colin Gloster, irlandês de 37 anos, perspetivava já a condenação e informava que iria viajar, mas antes dizia que talvez lhe fizesse "uma visita".



Após um requerimento do advogado da universidade, o tribunal entendeu a mensagem como uma ameaça e alterou a medida de coação (estava em liberdade). Logo após a leitura, foi levado para a cadeia, onde vai permanecer até ser encontrado um hospital.



Apesar do arguido e do seu advogado, Duarte Figueiredo, garantirem que o email não teria "qualquer caráter de ameaça", que foi apenas "uma cortesia", o Tribunal teve um entendimento diferente.



O coletivo considerou, por um lado, que perante os novos factos "existe perigo de continuação da atividade criminosa"e, por outro, também há o risco de fuga.



O seu defensor vai recorrer desta decisão. Já relativamente ao acórdão, o coletivo entendeu que a forma como agrediu a docente revela intenção de matar, mas por apresentar perturbações psiquiátricas vai receber tratamento.