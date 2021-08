António Joaquim entrou em greve de fome ao dar início a quarentena

António Joaquim passou as portas da cadeia de Lisboa a 19 de junho. Depois de vir da prisão de Évora, onde se entregou para começar a cumprir os 25 anos de prisão a que está condenado no processo do homicídio e ocultação do cadáver do triatleta Luís Grilo, o ex-amante de Rosa Grilo (que também já cumpre a mesma pena na prisão de Tires) foi encaminhado para a ala de quarentena.O desânimo do funcionário judicial foi evidente logo à entrada. À família e ao advogado primeiro, e depois aos guardas prisionais, mostrou revolta por lhe ter sido recusada a permanência na prisão de Évora. Terá sido por essa razão que optou por dar início a uma greve de fome. António Joaquim cumpriu o regulamento da prisão de Lisboa e preencheu o requerimento interno obrigatório para os reclusos que iniciam greves de fome. Assim, durante 48 horas, o ex-amante de Rosa Grilo ficou fechado na cela da Ala F da prisão de Lisboa que lhe foi atribuída, recusando receber as refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) que os guardas prisionais entregam aos reclusos que ali se encontram a cumprir a medida de prevenção de contágio da Covid-19.